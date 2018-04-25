Парламент Великобритании распущен до 14 октября

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Во вторник, 10 сентября, британский парламент официально приостановил работу до 14 октября. В этот период депутаты прекратят обсуждение любых законодательных инициатив.

Данный перерыв в работе парламента станет самым продолжительным за последние годы. Текущая сессия парламента стала самой длинной в истории Великобритании за последние 400 лет.

Парламент был распущен после того, как второй раз отверг требования премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов.

Оппозиция хочет сперва завершить процедуру принятия закона о запрете «жесткого брекзита» (без заключения сделки с ЕС), а лишь затем обсуждать вопрос о дате внеочередных выборов.

Днем ранее королева Елизавета утвердила законопроект, который призван помешать премьер-министру Борису Джонсону осуществить выход страны из Евросоюза 31 октября без заключения соглашения с Брюсселем. Законопроект, несмотря на протесты правительства, был принят на прошлой неделе парламентом.

Согласно закону, Джонсон должен попросить Брюссель перенести крайний срок выхода Великобритании из ЕС на 31 января 2020 года, дабы избежать «брекзит» без двустороннего соглашения.

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