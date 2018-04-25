Приоритеты В. Синкявичюса: круговая экономика, меньше пластика, чистые океаны

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Предложенный в еврокомиссары по окружающей среде литовский министр экономики Виргиниюс Синкявичюс говорит, что в числе приоритетов его деятельности будут круговая экономика (экономика замкнутого цикла – ред.), снижение использования пластика и загрязненности океанов.

Он сказал, что должен будет внести свой вклад в цели Евросоюза (ЕС) остановить изменение климата.

«В числе приоритетов будут, без сомнения, круговая экономика, снижение использования пластика, загрязненности океанов, много вопросов», – сказал В. Синкявичюс во вторник BNS.

«Давайте пока не будем спешить говорить о работе. Еврокомиссия встретится, расставит приоритеты, но очевидно, что изменение климата будет приоритетом номер один, и мой портфель должен будет ответственно внести вклад», – сказал он.

Представителю Литвы, наверное, придется много работать с вице-председателем Еврокомиссии (ЕК) Франсом Тиммермансом. Ему доверено подготовка так называемого «зеленого договора» ЕС, чтобы к 2050 году перейти к нейтральной для климата экономике и обеспечить равновесие двуокиси углерода.

28-летний В. Синкявичюс станет самым молодым еврокомиссаром в истории Сообщества. Его политический вес может зависеть от того, в какой степени европейские «зеленые» признают его представителем своей политической силы.

Литовский союз «крестьян» и «зеленых», который представляет В. Синкявичюс, не состоит в Европейской партии «зеленых», однако представители «крестьян» работают во фракции «зеленых» в Европарламенте.

«Я не «зеленый» и мы не члены (партии «зеленых» – ред.), а только партнеры. Мы встретимся, познакомимся и тогда, наверное, фракция примет те или иные решения», – сказал BNS В. Синкявичюс.

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