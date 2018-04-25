Р. Карбаускис говорит, что распад фракции ПС в сейме не навредит коалиции

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

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Лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис заявил, что распад фракции партии «Порядок и справедливость» (ПС) в сейме не навредит работе коалиции.

По его словам, фракция раскололась в связи с разногласиями внутри партии. Р. Карбаускис выразил надежду на то, что покинувшие фракцию депутаты будут поддерживать правящих.

«Будущее коалиции нормальное, я не считаю, что те люди, которые ушли из фракции, уходят в оппозицию», – сказал Р. Карбаускис BNS.

«Мы на это смотрим очень спокойно, поскольку мы не считаем, что изменения произойдут в пользу оппозиции», – добавил он.

«Партийные дискуссии и изменения во фракциях являются внутренним делом партии, но не изменениями в коалиции», – сказал политик.

Во вторник об уходе из фракции члена правящей коалиции – партии «Порядок и справедливость» заявили четыре члена сейма, включая нынешнего старосту фракции Витаутаса Камблявичюса.

Кроме В. Камблявичюса фракцию также покинули Она Валюкявичюте, Юозас Имбрасас и Альгимантас Думбрава.

С уходом четырех членов, во фракции остались три парламентария, а для формирования фракции требуются семь депутатов.

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