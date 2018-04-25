С уходом четырех депутатов рассыпается фракция «Порядка и справедливости» в сейме

Рямигиюс Жемайтайтис/ Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

🔊 Воспроизвести

В литовском парламенте рассыпается фракция члена правящей коалиции – партии «Порядок и справедливость». Об уходе из фракции во вторник заявили четыре члена сейма, включая нынешнего старосту фракции Витаутаса Камблявичюса.

Кроме В. Камблявичюса фракцию также покинули Она Валюкявичюте, Юозас Имбрасас и Альгимантас Думбрава. Об этом было заявлено на пленарном заседании сейма во вторник.

В. Камблявичюс сказал, что такое решение было принято по причине разногласий с главой партии Рямигиюсом Жемайтайтисом.

«Разошлись наши мнения с лидером партии, фактически он внес деструкцию в партию и фракцию, он совершенно ничего ни с кем не согласует, всех игнорирует», – перечислил BNS мотивы ухода В. Камблявичюс.

По словам члена сейма, политики, покинувшие фракцию, пока не приняли решения о присоединении к какой-либо другой политической группе или о создании своей отдельной фракции.

«Мы еще подумаем, пока мы сделали один шаг, подумаем о втором», – сказал депутат.

С уходом четырех членов, во фракции остались три парламентария, а для формирования фракции требуются семь депутатов. Во фракции остались Р. Жемайтайтис, Кястутис Барткявичюс и представительница «аграриев» Аудроне Янкувене. Последняя пополнила ряды партнеров по фракции ранее, чтобы обеспечить необходимое число членов.

Последние новости