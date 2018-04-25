TOP,Сегодня в мире

Совет ЕС одобрил кандидатов на посты еврокомиссаров

Фото pixabay.com

Совет Европейского Союза официально одобрил предложенный Еврокомиссией финальный список еврокомиссаров на 2019-2024 годы. Об этом говорится в заявлении Совета, опубликованном на его сайте во вторник, 10 сентября.

«Совет сегодня утвердил список лиц, которых он предлагает назначить членами Еврокомиссии до 31 октября 2024 года, – говорится в сообщении. – Это решение теперь будет направлено в Европарламент и опубликовано в Официальном журнале ЕС».

Уже сегодня председатель нового состава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучит свои предложения по конкретным постам.

Список включает кандидатов от 25 стран Евросоюза за исключением выходящей из ЕС Великобритании. В этом списке нет представителей Германии и Испании, поскольку немка Урсула фон дер Ляйен возглавит новый состав Еврокомиссии, а испанец Жозеп Боррель станет новым главой внешнеполитической службы ЕС после Федерики Могерини. Новая Еврокомиссия должна приступить к работе с 1 ноября.

Что касается Великобритании, то Лондон еще 23 августа направил официальное уведомление, что не будет определять своего кандидата в Еврокомиссию, поскольку намерен покинуть ЕС до начала работы ее нового состава.

korrespondent.net

Последние новости

default image
Верховная рада Украины приняла закон об импичменте президента

Подробнее...
default image
В августе благодаря иммиграции количество жителей Литвы увеличилось на 550 человек

Подробнее...
default image
Пранцкетис предупреждает, что расследование о влиянии РФ может стать орудием амбиций

Подробнее...
default image
Парламент Великобритании распущен до 14 октября

Подробнее...
default image
Приоритеты В. Синкявичюса: круговая экономика, меньше пластика, чистые океаны

Подробнее...
default image
Р. Карбаускис говорит, что распад фракции ПС в сейме не навредит коалиции

Подробнее...
default image
С уходом четырех депутатов рассыпается фракция "Порядка и справедливости" в сейме

Подробнее...
default image
Совет ЕС одобрил кандидатов на посты еврокомиссаров

Подробнее...
default image
В. Синкявичюсу предлагается пост еврокомиссара по окружающей среде

Подробнее...
default image
КНДР рассчитывает возобновить переговоры с США в конце сентября

Подробнее...
default image
Страсбургский суд сообщит, будет ли пересматривать дело о советском геноциде в Литве

Подробнее...
default image
Президент после встречи с губернатором Пенсильвании:США реально участвует в обороне Литвы

Подробнее...
default image
Советник президента: общаться с Беларусью не обязательно означает приглашать А. Лукашенко

Подробнее...
default image
Террористы в Европе пытались применить биологические вещества

Подробнее...
default image
Нетаньяху выступил со специальным заявлением по Ирану

Подробнее...
default image
Начинается осенняя сессия сейма Литвы: ожидают бюджет и соцпредложения президента

Подробнее...
default image
Оппозиция обсудила с премьером инициативу подписать соглашение партий об образовании

Подробнее...
default image
После визита Лаврова в Белый дом США вывезли из РФ топ-шпиона - СМИ

Подробнее...
default image
Очарованный португальцами Г. Науседа питает надежды по поводу будущего футбола Литвы

Подробнее...
default image
Аномальная жара во Франции летом 2019 года убила около 1500 человек

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600