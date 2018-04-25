В. Синкявичюсу предлагается пост еврокомиссара по окружающей среде

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Избранная председателем Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник предложила министру экономики Литвы Виргиниюсу Синкявичюсу портфель еврокомиссара, ответственно за охрану окружающей среды.

«В. Синкявичюсу 28 лет. Он демонстрирует, что Европа готова передать ответственность молодому поколению. Он будет отвечать за нашу окружающую среду и водные ресурсы», – заявила У. фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Кандидатуру В. Синкявичюса на этот пост еще должен будет утвердить Европейский Парламент.

Еврокомиссия нового состава приступит к работе 1 ноября.

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