Пранцкявичюс о снижении энергозависимости: Литва выполнила задачи

Об этом он заявил в среду в связи с тем, что Европейская Комиссия (ЕК) готовится представить пакет мер RePowerEu на сумму в 195 млрд евро, который призван положить конец зависимости Европейского Союза от российского ископаемого топлива к 2027 году и установить новые, более амбициозные цели в области производства возобновляемой энергии и энергосбережения.

По словам Пранцкявичюса, помимо RePowerEu Еврокомиссия представит в среду еще два важных пакета – по реконструкции и обороне Украины. По словам посла, эти пакеты будут формировать повестку дня Брюсселя в ближайшие недели и будут обсуждаться на заседаниях Совета руководителей ЕС в конце мая.

Пранцкявичюс отметил, что наиболее важным из них является пакет RePowerEU, который направлен на снижение энергетической зависимости от российского ископаемого топлива. Пакет будет сопровождаться двумя законодательными предложениями, финансированием мероприятий и изменениями в Директиве по возобновляемым источникам энергии.

По словам Пранцкявичюса, переговоры по шестому пакету санкций для России напрямую связаны с планом RePowerEU.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено