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Пранцкявичюс о снижении энергозависимости: Литва выполнила задачи

Фото urm.lt

Отказываясь от энергетической зависимости от России, Литва уже проделала всю необходимую работу, заявил посол Литвы при Европейском Союзе (ЕС) Арнольдас Пранцкявичюс. 

«Мы не только пионеры, но и самые большие энтузиасты этого плана (RePowerEU — BNS) и, вероятно, государство-член, которое уже проделало всю необходимую работу. Действительно, Литва находится в авангарде класса, так как нашей зависимости от российского газа и нефти больше нет. Мы являемся первым государством-членом, внедрившим это», — сказал Пранцкявичюс в интервью литовской национальной радиостанции LRT. 

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Об этом он заявил в среду в связи с тем, что Европейская Комиссия (ЕК) готовится представить пакет мер RePowerEu на сумму в 195 млрд евро, который призван положить конец зависимости Европейского Союза от российского ископаемого топлива к 2027 году и установить новые, более амбициозные цели в области производства возобновляемой энергии и энергосбережения. 

По словам Пранцкявичюса, помимо RePowerEu Еврокомиссия представит в среду еще два важных пакета – по реконструкции и обороне Украины. По словам посла, эти пакеты будут формировать повестку дня Брюсселя в ближайшие недели и будут обсуждаться на заседаниях Совета руководителей ЕС в конце мая. 

Пранцкявичюс отметил, что наиболее важным из них является пакет RePowerEU, который направлен на снижение энергетической зависимости от российского ископаемого топлива. Пакет будет сопровождаться двумя законодательными предложениями, финансированием мероприятий и изменениями в Директиве по возобновляемым источникам энергии.

По словам Пранцкявичюса, переговоры по шестому пакету санкций для России напрямую связаны с планом RePowerEU. 

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