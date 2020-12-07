Правительственный комитет обсудит ужесточение карантинных правил

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В понедельник Комитет правительства Литвы по вопросам COVID-19 обсудит ужесточение карантинных мер, поскольку в стране не улучшается ситуация с коронавирусом.

«Карантинные меры должны быть более строгими, поэтому в комитете будут обсуждаться дополнительные ограничения», – сказал BNS представитель премьера по связям с общественностью Томас Бержинскас.

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Аурелиюс Вярига сообщил в пятницу, что будут рассмотрены новые ограничения на торговлю, расширение удаленного обучения, отказ от исключений для услуг отдыха, кроме прочего, карантин предлагается продлить до 31 декабря.