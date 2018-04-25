Правительство Британии отвергло идею нового референдума о независимости Шотландии

Британское правительство отвергло требование первого министра Шотландии Николы Стерджен о предоставлении права на проведение референдума о независимости региона. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

«Второй референдум о независимости [Шотландии] в следующем году внес бы наносящую сумятицу», — приводит агентство заявление правительства. В сообщении кабмина отмечается, что подобное голосование «подорвало бы убедительные результаты референдума 2014 года».

В четверг Стерджен официально попросила Лондон предоставить Эдинбургу законное право проведения референдума о независимости региона, обосновав это результатами прошедших парламентских выборов, на которых Шотландская национальная партия (ШНП) завоевала 48 их 59 возможных для региона депутатских мандатов, что на 13 больше, чем по итогам выборов 2017 года.

Требования с историей

Стерджен сформулировала свое требование в соответствии с разделом 30 Акта о Шотландии от 1998 года. Согласно нему, парламент Великобритании обязан предоставить региону право провести референдум. Для этого требуется согласие трех государственных институтов: парламента Шотландии, нижней и верхней палат парламента Соединенного Королевства.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Не менее 55% процентов его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом с Лондоном. Однако правящая в регионе ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в ЕС, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости, который Стерджен собирается организовать до окончания полномочий нынешнего созыва шотландского парламента в 2021 году.

Борис Джонсон последовательно заявляет, что не допустит нового референдума.