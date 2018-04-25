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Ж.Вайчюнас: безопасность БелАЭС должна стать приоритетом МАГАТЭ

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TOP,Новости,Энергетика

Ж.Вайчюнас: безопасность БелАЭС должна стать приоритетом МАГАТЭ

  • Nuotrauka lrv.lt

Безопасность строящейся в Беларуси Белорусской АЭС (БелАЭС) должна стать приоритетной задачей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Такую позицию он озвучил в четверг на состоявшейся в Вене встрече с новым главой агентства Рафаэлем Мариано Гросси, сообщило Министерство энергетики.

«Ядерная безопасность – это всеобщая ответственность, потому что, как показывают уроки прошлого, ядерные аварии становятся всеобщей бедой. Репутация ядерной энергетики находится в руках МАГАТЭ, поэтому обеспечение ее безопасности в Беларуси должно быть приоритетной задачей организации», – сказал для пресс-релиза Ж. Вайчюнас.

По его словам, Беларусь не спешит выполнять рекомендации Евросоюза (ЕС) по стресс-тестам. На БелАЭС остаются и нарушения международных конвенций (Эспоо, Орхусской), также не выполнены до конца и рекомендации по безопасности МАГАТЭ.

Как сказал Ж. Вайчюнас, гендиректор МАГАТЭ пообещал содействие в деле осуществления миссий в Беларуси и надзора за проведением рекомендаций в жизнь.

Беларусь сообщает, что ядерное топливо для первого реактора БелАЭС должно быть доставлено в первом квартале 2020 года.

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