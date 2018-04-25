Правительство дополнительно выделило на организацию выборов в сейм 3,9 млн евро

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Правительство выделило для организации парламентских выборов дополнительно 3,9 млрд евро.

Эти средства будут направлены Главной избирательной комиссии (ГИК) из взятых государством кредитов на организацию октябрьских выборов в сейм.

Средства планируется направить на оплату работы членов избирательных комиссий и организацию выборов в дипломатических представительствах и консульствах, сообщает канцелярия правительства.

ГИК отмечает, что дополнительные расходы вызваны необходимостью обеспечить безопасность избирателей из-за коронавирусной пандемии — будет продлено время предварительного голосований, время работы комиссий, также понадобиться больше людей из-за увеличения количества мест голосования.

Всего кабмин на заседании в среду будет обсуждать распределение 200 млн евро, в том числе часть средство будет направлена на борьбу с последствиями пандемии.

Больше всего — 191,2 млн евро — планируется выделить Министерству социальной защиты и труда на сохранение рабочих мест и доходов населения.