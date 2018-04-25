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В Мадриде с 21 сентября вводят частичный карантин в «красных зонах»

Photo by photoheuristic.info on Foter.com / CC BY

Власти автономного сообщества Мадрид с 21 сентября вводят частичный карантин в 37 зонах в пределах испанской столицы и пригородах, где фиксируется больше тысячи новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения. 26 территорий, где вводятся ограничения, расположены в шести районах непосредственно Мадрида, остальные — в прилегающих муниципалитетах.

Частичный локдаун, который продлится как минимум две недели, затронет коснется почти миллион человек, пишет El País. В зонах, где вводятся ограничения, будет ограничены въезд-выезд, но люди смогут ходить на работу, учебу, к врачу.

Парки и сады будут закрыты, а максимальная вместимость магазинов, ресторанов, баров, религиозных учреждений сократится на 50%. Будут запрещены собрания численностью больше 6 человек, магазины должны закрываться в 22:00. Это не относится к аптекам, АЗС, ветеринарным и медицинским центрам.

Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо отметила, что если не принять эти меры, есть риск, что карантин придется ввести по всему городу. Власти планируют сосредоточиться на выявлении инфицированных.

Контролировать соблюдение ограничительных мер в «красных зонах» будет местная полиция в ходе выборочных проверок при поддержке гражданской гвардии и национальной полиции. При этом власти признают, что абсолютный контроль над соблюдением карантина невозможен и призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, за исключением работы, учебы, похода за покупками и ухода за пожилыми людьми.

По данным университета Джонса Хопкинса, за весь период пандемии в Испании отмечено 640 040 случаев коронавируса, 30 495 человек умерли. В Мадридском регионе суточный прирост заболеваемости в два раза превышает средний по стране. Испания по числу новых случаев COVID-19 на 100 тысяч человек находится на первом месте в Европе, второе занимает Чехия, пишет Русская служба BBC со ссылкой на чешские СМИ. Серьезный прирост также отмечается во Франции, Германии, Португалии.

NEWSru.com

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