Правительство Эстонии поддержало поправки в законы об иностранной рабочей силе

Фото pixabay.com

Правительство Эстонии на своем заседании поддержало внесение поправок в законы об иностранцах, подоходном налоге и налогообложении.

Пресс-служба правительства отметила, что целью поправок является воспрепятствовать злоупотреблению правилами работы в Эстонии и обеспечить, чтобы предприятия не уклонялись от уплаты налогов и чтобы они выплачивали иностранцам среднюю по Эстонии зарплату-брутто, как это установлено требованиями.

Фактическая деятельность работающего в Эстонии иностранца должна соответствовать юридическим основаниям и целям его работы в Эстонии. Необходимость подтверждать законность работы в Эстонии, в дополнение к гражданам третьих стран, короткое время работающих в Эстонии — и их работодателей, распространится и на предприятия, использующие арендную рабочую силу, то есть, на предприятия-пользователей.

Если иностранец выполняет в Эстонии работу или выполняет услугу на условиях аренды, то и предприятие-пользователь обязано обеспечить, что иностранец будет работать в соответствии с предоставленным ему правовым основанием, а также в соответствии с договором между работодателем и предприятием-пользователем или иным соглашением.