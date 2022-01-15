Правительство Германии субсидирует отопление домохозяйств

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Немецкие власти начнут со следующей недели выплачивать семьям компенсации, связанные с их затратами на оплату счетов за домашнее отопления.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, каждая семья, даже если она состоит из одного человека, получит единовременный грант. Если домохозяйство состоит из одного человека, то субсидия будет в размере 135 евро, а если из 2 человек, то 175 евро. Семьям, где свыше двух членов, на каждого дополнительного родственника будет выделено по 35 евро. Всего через жилищные органы предусмотрена выплата 130 млн евро в виде субсидий.

Данная мера связана с тем, что на днях энергоносители подорожали на треть. «Светофорная» коалиция приняла решение смягчить удар по потребителям и компенсировать дополнительные расходы, связанные с услугами отопления.