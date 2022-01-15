Из-за разногласий с Китаем лазерный сектор Литвы может сократиться вдвое

На фоне перебоев в цепочках поставок из-за разногласий Литвы и Китая по вопросу названия представительства Тайваня, лазерный сектор экономики Литвы может сократиться приблизительно вдвое вместо планируемого роста в течение нескольких лет, сообщает информационный портал 15min.lt.

Один из учредителей группы предприятий высоких технологий Brolis group Кристионас Визбарас, что компания из-за политических рисков серьезно обдумывает отказаться от строительства новой производственной линии в Литве.

«Ситуация не меняется, и мы обдумываем возможность разместить производство уже не в Литве, а в другой стране ЕС из-за политических рисков. Теперешняя ситуация в Литве показала, что некоторые политики могут непрогнозируемым способом, безвозвратно и мгновенно изменить весь бизнес-климат в стране, заранее совершенно не согласовав это с бизнес-сообществом, даже не предупредив», — отметил он в интервью информационному порталу 15min.lt.

Учрежденная в 2011 году в Литве компания Brolis semiconductors создает и производит полупроводниковые оптоэлектронные устройства, предназначенные для оборонного и охранного секторов. В 2019 году не связанная с обороной часть бизнеса была выделена в новую группу предприятий Brolis Sensor Technology, занимающуюся производством гибридных полупроводниковых чипов нового поколения. Предприятие за два-три года намеревалось инвестировать в расширение свыше 50 млн евро.

Акционер и один из учредителей крупнейшего производителя лазеров Light Conversion Ромуальдас Даниэлюс прогнозирует, что из-за разногласий лазерный сектор может сильно сократиться, а нынешний кризис может принести долгосрочные убытки.

«Если не будут найдены способы разрешения кризиса, то наш сектор может сократиться приблизительно вдвое вместо такого же по объемам роста в ближайшие несколько лет», — сообщил Р. Даниэлюс.

BNS напоминает, что отношения между Литвой и Китаем обострились, когда Вильнюс разрешил действовать в стране представительству Тайваня и использовать название острова. Эксперты отмечают, что на китайском название этого представительства звучит как представительство Тайваня.

Пекин усматривает в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

После возникновения дипломатического конфликта литовские предприниматели начали сообщать о различных ограничениях со стороны Китая. Политики страны назвали это необъявленными санкциями.

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