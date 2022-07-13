Правительство Испании предупреждает об аномальной жаре и риске пожаров

Испания, как и Португалия, сталкивается с аномальной жарой с температурой выше 40 градусов по Цельсию и погодными условиями, благоприятными для вспышки пожаров, которые в субботу уже были зарегистрированы в Галисии.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, самое серьезное предупреждение было объявлено на Гран-Канарии, где Государственное метеорологическое агентство Испании (Aemet) прогнозирует максимальную температуру 41º C на этом острове Канарского архипелага, расположенном к югу от Мадейры, у побережья Африки. В регионе полуострова максимальная прогнозируемая температура составляет 42 градуса в Бадахосе, недалеко от границы с Португалией.
Оранжевые предупреждения из-за жары сейчас действуют в регионах Андалусия, Кастилия-Ла-Манча, Эстремадура, Галисия, Мадридское сообщество и некоторой части Канарских островов.
Главное управление гражданской защиты Испании поставило несколько приграничных регионов Португалии в крайний и очень высокий риск лесных пожаров.
По данным Aemet, жара является следствием «обширного и мощного атлантического антициклона» с центром на юго-западе Британских островов, с очень неподвижной воздушной массой.