Правительство Испании предупреждает об аномальной жаре и риске пожаров

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Испания, как и Португалия, сталкивается с аномальной жарой с температурой выше 40 градусов по Цельсию и погодными условиями, благоприятными для вспышки пожаров, которые в субботу уже были зарегистрированы в Галисии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, самое серьезное предупреждение было объявлено на Гран-Канарии, где Государственное метеорологическое агентство Испании (Aemet) прогнозирует максимальную температуру 41º C на этом острове Канарского архипелага, расположенном к югу от Мадейры, у побережья Африки. В регионе полуострова максимальная прогнозируемая температура составляет 42 градуса в Бадахосе, недалеко от границы с Португалией.