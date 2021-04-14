Правительство рассмотрит введение «паспорта возможностей»

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Правительство Литвы в среду должно рассмотреть, узаконить ли так называемый «паспорт возможностей», который позволил бы открыть больше видов деятельности, запрещенных сейчас. Это подтвердила BNS министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Премьер Ингрида Шимоните во вторник сказала радио LRT, что на этой неделе будет обсуждаться, с какого числа и во сколько этапов паспорт возможностей мог бы быть проведен в жизнь.

По словам министра А. Армонайте, паспорт будет состоять из трех элементов — прививки от коронавируса, отрицательного теста на коронавирус и иммунитета, приобретенного после перенесенного COVID-19. Узаконивание такого паспорта позволило бы открыть спортивные клубы, предприятия общепита, организовывать мероприятия.

А. Армонайте говорит, что если это предложение будет одобрено, то реализовать его можно было бы в течение нескольких недель. Впоследствии этот паспорт мог бы быть интегрирован в планирующийся Евросоюзом (ЕС) сертификат иммунитета.

Сейчас в Литве запрещены все культурные, спортивные мероприятия, ярмарки, фестивали и другие массовые мероприятия в общественных местах, работа ресторанов (за исключением продажи на вынос), клубов и других мест развлечений, казино. Кроме того, не могут работать спортивные клубы, бассейны, театры и кинотеатры.

В торговых центрах не может работать большая часть магазинов или они действуют как места выдачи товаров.