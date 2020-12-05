Правительство создает условия для производства ветрогенераторов в Клайпеде

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В связи с намерениями Литвы построить в Балтийском море ветроэлектростанции правительство в среду дало добро на создание в Клайпедском порту предприятий по их производству, сборке и складированию.

Одновременно будут созданы условия для развития судостроительных и судоремонтных предприятий — сейчас их развитие тормозят устаревшие набереженые, которые порт не может обновить из-за слишком низкой прибыльности инвестиций.

Кабмин одобрил предложение Министерства транспорта разрешить порту строительство и развитие инфраструктуры, необходимой для судостроительных и судоремонтных предприятий, а также для производства ветрогенераторов и их компонентов, их сборки или складирования. Кроме того, среднегодовая отдача капитала дирекции порта от инвестиций в эту инфраструктуру снижена с 6% до 2%.