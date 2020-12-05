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TOP,Клайпедский Вестник,Новости,Энергетика

Правительство создает условия для производства ветрогенераторов в Клайпеде

Nuotrauka portofklaipeda.lt

В связи с намерениями Литвы построить в Балтийском море ветроэлектростанции правительство в среду дало добро на создание в Клайпедском порту предприятий по их производству, сборке и складированию. 

Одновременно будут созданы условия для развития судостроительных и судоремонтных предприятий — сейчас их развитие тормозят устаревшие набереженые, которые порт не может обновить из-за слишком низкой прибыльности инвестиций. 

Кабмин одобрил предложение Министерства транспорта разрешить порту строительство и развитие инфраструктуры, необходимой для судостроительных и судоремонтных предприятий, а также для производства ветрогенераторов и их компонентов, их сборки или складирования. Кроме того, среднегодовая отдача капитала дирекции порта от инвестиций в эту инфраструктуру снижена с 6% до 2%. 

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Вице-министр транспорта Гитис Мажейка говорил BNS, что сниженная капиталоотдача не будет распространяться на конкретные предприятия — речь идет о конкретных видах деятельности, которые не генерируют финансовой отдачи, но важны для Литвы, например, ремонт судов, который дает работу большому количеству людей.

Судостроительные и судоремонтные предприятия являются крупнейшими работодателями в порту — на них занято около 2 тыс. человек, еще почти столько нанимается подрядчиков, кроме того, они предоставляют услуги флоту ВМС. Обновление их инфраструктуры позволит увеличить объемы деятельности предприятий, их оборты, создать новые рабочие места, они смогут предоставлять услуги кораблям НАТО, кроме того, здесь можно было бы производить или складировать ветрогенераторы. 

В сейм уже внесено несколько поправок к законам, которые позволятоборудовать в Балтийском море парк ветроэлектростанций мощностью 700 мегаватт. 

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