Правительство утвердило план по борьбе с изменением климата

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В понедельник литовское правительство утвердило обновленный Национальный план действий в области энергетики и климата на 2021-2030 годы. Министерство энергетики заявило, что он в конце этого года будет представлен в Европейскую комиссию (ЕК), которая к июню 2020 года должна представить оценку национальных планов.

«Активное вовлечение бизнеса, неправительственных организаций и граждан в подготовку этого плана только подтверждает, что проблема изменения климата является актуальной и заботит всё общество в целом. Обновленный план Литвы по борьбе с изменением климата является амбициозным и с учётом этого должны планироваться инвестиции в будущей финансовой перспективе ЕС», — заявил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в сообщении для печати.

План предусматривает пять ключевых направлений: снижение зависимости от ископаемого топлива, повышение энергоэффективности, энергетическая безопасность, развитие внутреннего энергетического рынка, развитие научных исследований и создание инноваций.

Конкретные для всех стран ЕС показатели устанавливаются с учётом энергетических, экономических и природных условий. К 2030 году Литве необходимо добиться сокращения выбросов парниковых газов на 9% (по сравнению с 2005 г.), не менее чем в 1,5 раза понизить интенсивность потребления энергии (по сравнению с 2017 г.), до 45% увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе.