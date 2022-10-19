Правительство уволило главу СОБ Р. Поцюса

«Мы живем в сложный период, геополитическая ситуация сложная, чрезвычайная ситуация. Это обязывает находится в значительной большей готовности всем нашим уставным ведомствам, поэтому предъявляются гораздо более высокие, большие трубования ко всем нашим служащим. В первую очередь — согласования, координации и доступности 24 часа — это очень важно», — в среду заявила журналистам А. Билотайте.

«Что касается отношения к этим требованиям, то мое отношения и генерала различаются», — добавила она.

Министр подчеркнула, что Р. Поцюс уходит с должности по собственному заявление и «по соглашению сторон».

Р. Поцюс будет уволен с четверга, сам он не комментировал во вторник это решение.

В июне Р. Поцюсу был объявлен выговор за служебный проступок, совершенный с нарушением Устава внутренней службы положений Службы общественного порядка, положений Рабочего регламента МВД.

МВД тогда утверждало, что Р. Поцюс нарушил служебную субординацию, не выполнил указания руководства, показал отрицательный пример другим работникам учреждения и главам других уставных ведомств.

Глава СОБ заявил, что будет обжаловать взыскание в суде.

Р. Поцюс занимал эту должность с 2015 года. Ранее он служил в вооруженных силах, работал в правоохранительных органах.

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