ЕС готов финансировать Starlink в Украине — СМИ

Он считает, что «было бы лучше заключить договор между коалицией стран, которые могли бы приобрести у Маска Starlink и предоставить ее украинцам».

Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Борелль поручил европейским чиновникам разработать планы по распространению интернет-покрытия в Украине. В частности, ЕС «изучает возможность обсуждения заключения договора со SpaceX и создания совместного фонда для оплаты терминалов Starlink».

Источники издания отметчают, что в ЕС рассматривают также возможность обратиться по вопросу спутникового интернета к другим компаниям. В Евросоюзе считают, что это «могло бы быть дешевле и надежнее», чем в случае со SpaceX.

Starlink — глобальная спутниковая система для обеспечения доступа к Интернету компании SpaceX, основателем которой является американский миллиардер Илон Маск.

Как уже сообщалось, SpaceX может прекратить финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink для Украины, в том случае, если Пентагон не возьмет эти расходы на себя.

Позже глава компании, изменил свое мнение. По его словам, он пока продолжит финансировать обслуживание Starlink в Украине.