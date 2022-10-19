ЕС готов финансировать Starlink в Украине — СМИ

Главы МИД ЕС обсудили 17 октября возможность выделения средств для обеспечения работы системы спутниковой связи Starlink в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью изданию Politico.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель «поднял эту тему» на встрече и «некоторые страны поддержали его», отметил литовский чиновник.
Он считает, что «было бы лучше заключить договор между коалицией стран, которые могли бы приобрести у Маска Starlink и предоставить ее украинцам».
Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Борелль поручил европейским чиновникам разработать планы по распространению интернет-покрытия в Украине. В частности, ЕС «изучает возможность обсуждения заключения договора со SpaceX и создания совместного фонда для оплаты терминалов Starlink».
Источники издания отметчают, что в ЕС рассматривают также возможность обратиться по вопросу спутникового интернета к другим компаниям. В Евросоюзе считают, что это «могло бы быть дешевле и надежнее», чем в случае со SpaceX.
Starlink — глобальная спутниковая система для обеспечения доступа к Интернету компании SpaceX, основателем которой является американский миллиардер Илон Маск.
Как уже сообщалось, SpaceX может прекратить финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink для Украины, в том случае, если Пентагон не возьмет эти расходы на себя.
Позже глава компании, изменил свое мнение. По его словам, он пока продолжит финансировать обслуживание Starlink в Украине.korrespondent.net