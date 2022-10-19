Д. Грибаускайте: не следует обвинять Германию, а необходимо выполнить «домашнюю работу»

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает политикам страны избегать обвинений в адрес Германии в том, что та пока не планирует постоянно дислоцировать военную бригаду в Литве, и призывает «выполнить домашнюю работу» для приема войск союзников.
Она полагает, что дискуссия о том, будет ли бригада физически дислоцирована в Литве или прибудет в течение десяти дней, является некорректной.
«Это некорректная дискуссия, очень политизированная дискуссия. Германия еще в 2017 году обязалась дислоцировать здесь свои военные подразделения, защищать Литву и будет выполнять свои обязательства. Большей частью технические вопросы, когда, сколько прибудет в Литву, очень зависят от выполненной Литвой домашней работы, т.е. от строительства полигонов», — в среду в Каунасе заявила BNS Д. Грибаускайте.
«И если Литва расслабилась во время войны и планирует построить эти полигоны только к 2027 году, то не следует обвинять в этом Германию. Нужно выполнять домашнюю работу», — отметила экс-президент.
Споры в стране вызвала позиция министра обороны Арвидаса Анушаускаса, что достаточно такой боеготовности бригады, которая позволит ей прибыть в Литву в течение десяти дней в случае необходимости.
Такую позицию подвергли критики президент Гитанас Науседа, члены Комитета сейма по национальной безопасности и обороне, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Они подчеркнули, что позиция Литвы остается неизменной — бригада должна быть дислоцирована в стране.
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