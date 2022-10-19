Экс-президент Й. Гаук в Каунасе призывает Запад сохранять единство в отношении России

Однако он добавил, что Россия решила вести войну не только на Украине — она косвенно нацелена на либеральные демократии на Западе.

По словам экс-президента, Россия хочет ослабить стратегические способности, волю и ценности Запада.

«Как устойчивая демократия, мы должны адаптироваться к этим вызовам и доказать, что мы можем действовать. Мы не можем замереть в страхе. Понимание страха как антропологической константы человеческого существования — это одно. Совсем иное — осознать, что люди могут бороться со своим страхом и преодолевать его, что мужество можно появиться там, где оно уже давно не было частью жизни», — подчеркнул Й. Гаук.

Звание почетного доктора Университета им. Витаутаса Великого присвоено лидеру Германии за заслуги в областях международного сотрудничества, поддержания мира и укрепления демократии, а также за значимый вклад в сохранение ценностей свободы, справедливости и солидарности.

Он отметил, что, будучи президентом, ощущал «политическую и эмоциональную близость» Литвы и других стран Балтии.

Говоря о войне в Украине, бывший президент подчеркнул, что Литва очень рано поняла, что это «атака на Европу и на весь западный мир, в прямом смысле этого слова атака на демократическую современность, на свободу людей и на верховенство закона».

Он предупредил, что Россия решила не ограничиваться Украиной — непрямыми ее врагами также объявлены ЕС и НАТО.

«Мы не знаем, как закончится эта война. Однако мы знаем, что поставлено на карту — не только для Украины, но и для всех свободных народов», — отметил он.

Й. Гаук был президентом Германии в 2012-2017 годах.

С 1967 года за ним наблюдала полиция Восточной Европы Штази. В 1989 году Й. Гаук принимал участие в протестах и создал оппозиционное движение New Forum.

С 1990 года он десять лет работал специальным уполномоченным по управлению архивами Штази.

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