Правительство Венгрии готово провести референдум по вопросам ЛГБТ

Как заявлял министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, страна не изменит свою политику в отношении запрета пропаганды гомосексуализма в стране и не поддастся давлению в этом вопросе со стороны европейских структур

Еврокомиссия начала 15 июля юридическую процедуру устранения нарушений в отношении Венгрии и Польши за национальные законы, которые, по мнению Брюсселя, ущемляют права секс-меньшинств. Если Варшава и Будапешт не прислушаются к претензиям ЕК, Брюссель может подать против них иски в Европейский суд юстиции, который под угрозой штрафов вправе обязать эти страны выполнить требования Еврокомиссии. По этой же причине власти ЕС приостановили процесс предоставления Венгрии финансовой помощи на ликвидацию последствий пандемии коронавируса.

Сийярто пояснял, что принятый в Венгрии закон о запрете пропаганды гомосексуализма в стране не притесняет права ЛГБТ-сообщества, а касается сексуального образования детей и подростков до 18 лет. Этот закон, уточнял он, о венгерских детях и говорит следующее: образование венгерских детей до 18 лет в том, что касается вопросов сексуальной ориентации, должно вестись исключительно их родителями.