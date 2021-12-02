На учениях артиллеристы продемонстрируют возможности гаубиц PzH2000

В четверг на полигоне в Пабраде, что в Швенченском районе, состоится день гостей, в рамках которого будут представлены оценочные полевые тактические учения «Ответ Барбары 21».
На них будут представлены возможности приобретенных шесть лет назад Литвой самоходных гаубиц PzH2000.
Публичная презентация проводится после того, как модернизация артиллерийского дивизиона, который управляет этими гаубицами, достигла своего пика, заявляют в армии.
В дне гостей примут участие президент Гитанас Науседа, министр обороны Арвидас Анушаускас, командующий Вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
Учения начались 25 ноября.
«Шесть лет мы двигались к своей цели — модернизация началась с замены старых гаубиц M50 на самоходные артиллерийские системы PzH2000. В настоящее время батальон полностью укомплектован боевыми гаубицами PzH2000, эвакуационными танками BPz2, грузовиками специального назначения AROCS. Мы достигли высшей точки проекта модернизации батальона и на этих учениях мы должны показать, что можем выполнять наши артиллерийские задачи на все 100%», — сказал командующий артиллерийским батальоном им генерала Ромуалдаса Гедрайтиса, полковник-лейтенант Мариюс Йонялис.
В учениях, которые продлятся до 5 декабря, военные батальона будут использовать настоящую боевую амуницию и поддерживать с больших дистанций артиллерийским огнем маневрирование пехоты на полигоне.
Во время учений контролируется способность артиллерийского батальона выполнять задачи с мощностью не менее двух огневых батарей и оценивается, готово ли основное военное вспомогательное подразделение Вооруженных сил Литвы поддерживать огнем маневрирующие части.