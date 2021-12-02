На учениях артиллеристы продемонстрируют возможности гаубиц PzH2000

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В четверг на полигоне в Пабраде, что в Швенченском районе, состоится день гостей, в рамках которого будут представлены оценочные полевые тактические учения «Ответ Барбары 21».

На них будут представлены возможности приобретенных шесть лет назад Литвой самоходных гаубиц PzH2000.

Публичная презентация проводится после того, как модернизация артиллерийского дивизиона, который управляет этими гаубицами, достигла своего пика, заявляют в армии.