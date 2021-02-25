Правоохрана подозревает, что Vaisingumo klinika могла скрыть примерно миллион евро доходов

Литовская правоохрана подозревает, что в действующая в трех крупнейших городах Литвы компания Vaisingumo klinika могла не поставить на бухгалтерский учет около миллиона евро доходов.
«Есть подозрения, что в лечебном учреждении скрывались доходы: не поставленная на бухгалтерский учет сумма, по предварительным данным, может составлять около миллиона евро», — сказала на пресс-конференции в четверг главный прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Даоя Поцене.
«Это закрытое акционерное общество Vaisingumo klinika», – сказала она.
По словам прокурора, было проведено около пятидесяти обысков, задержано девять человек, подозрения предъявлены 12 лицам.
Досудебное расследование ведется в связи с предположительно совершенными руководством предприятия и другими лицами преступными деяниями, связанными с обманным ведением финансового учета предприятия.
Как сообщила полиция, в рамках досудебного расследования были проведены обыски в помещениях предприятия в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, по месту жительства задержанных лиц, в их транспортных средствах.
В ходе обысков было найдено около 500 тыс. евро наличными, различные бухгалтерские документы, компьютерные файлы и др.
Как сообщает поилция, собранные данные позволяют подозревать, что желая избежать уплаты налогов и действуя в соответствии с составленном заранее планом преступной деятельности, руководители этого предприятия указали ответственным работникам не включать в бухгалтерский учет часть полученных от клиентов доходов.
Также есть подозрения, что впоследствии эти заведомо ложные данные о доходах, прибыли или имуществе вписывались в декларации Государственной налоговой инспекции (ГНИ).
Предположительно причиненный государству ущерб будет установлен на более позднем этапе.
Досудебное расследование возглавляет и организует Отдел расследований организованной преступности и коррупции Клайпедской окружной прокуратуры, его проводят сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений Криминальной полиции совместно с сотрудниками Управления по расследованию экономических преступлений полиции Каунасского уезда, ГНИ и Службы расследования финансовых преступлений.