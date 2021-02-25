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Правоохрана подозревает, что Vaisingumo klinika могла скрыть примерно миллион евро доходов

Nuotrauka pixabay.com

Литовская правоохрана подозревает, что в действующая в трех крупнейших городах Литвы компания Vaisingumo klinika могла не поставить на бухгалтерский учет около миллиона евро доходов. 

«Есть подозрения, что в лечебном учреждении скрывались доходы: не  поставленная на бухгалтерский учет сумма, по предварительным данным, может составлять около миллиона евро», — сказала на пресс-конференции в четверг главный прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Даоя Поцене. 

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«Это закрытое акционерное общество Vaisingumo klinika», – сказала она.

По словам прокурора, было проведено около пятидесяти обысков, задержано девять человек, подозрения предъявлены 12 лицам. 

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Досудебное расследование ведется в связи с предположительно совершенными руководством предприятия и другими лицами преступными деяниями, связанными с обманным ведением финансового учета предприятия. 

Как сообщила полиция, в рамках досудебного расследования были проведены обыски в помещениях предприятия в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде, по месту жительства задержанных лиц, в их транспортных средствах. 

В ходе обысков было найдено около 500 тыс. евро наличными, различные бухгалтерские документы, компьютерные файлы и др. 

Как сообщает поилция, собранные данные позволяют подозревать, что желая избежать уплаты налогов и действуя в соответствии с составленном заранее планом преступной деятельности, руководители этого предприятия указали ответственным работникам не включать в бухгалтерский учет часть полученных от клиентов доходов. 

Также есть подозрения, что впоследствии эти заведомо ложные данные о доходах, прибыли или имуществе вписывались в декларации Государственной налоговой инспекции (ГНИ). 

Предположительно причиненный государству ущерб будет установлен на более позднем этапе. 

Досудебное расследование возглавляет и организует Отдел расследований организованной преступности и коррупции Клайпедской окружной прокуратуры, его проводят сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений Криминальной полиции совместно с сотрудниками Управления по расследованию экономических преступлений полиции Каунасского уезда, ГНИ и Службы расследования финансовых преступлений. 

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