Православный епископ Тракай: заявления Шимашюса разжигают рознь

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Заявления мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса о православной церкви разжигают религиозную и национальную рознь, говорит православный епископ Тракайский Амвросий.

По его словам, на пресс-конференции в среду глава столицы сделал много «дерзких заявлений».

«Он свидетельствует, что наши церкви принадлежат нам незаконно. Он грубо вмешался в дела Церкви, о которых имеет самое слабое понимание», — сказал епископ в обнародованном в четверг заявлении.

«Он с особенной безответственностью сделал все для разжигания розни против одной из традиционных религиозных общин Литвы», — добавил он.

Шимашюс в среду заявил, что «церкви, напоминающие о временах Великого княжества Литовского, принадлежат незаконной организации, развязывающей войну и убийства мирных людей».

«Мы, православные христиане, готовы с радостью пострадать за Христа. Однако, поскольку мы живем в правовом государстве, мы хотим услышать, какой закон мы нарушили. И если нас не в чем упрекнуть, кампания по дискредитации Православной церкви в Литве должна немедленно прекратиться», — заявил епископ Тракайский Амвросий.

Православная церковь в Литве является одной из девяти традиционных религиозных общин в Литве. Она имеет статус митрополии и принадлежит к Московскому Патриархату. Во главе общины стоит митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.

Последний на прошлой неделе освободил от занимаемой должности священника Виталиюса Моцкуса, а два других священнослужителя, Гинтарас Юргис Сунгайла и Виталис Даупарас, были не только уволены, но и отстранены от какого-либо активного служения в Церкви.

Священники сказали, что ушли с должностей, так как переживали конфликт совести, когда патриарх Русской Православной Церкви Кирилл поддерживает военное вторжение России в Украину, а противников Москвы в Украине называет «злыми силами», которые борются «с единством Руси».

Сейчас они готовят обращение к Константинопольскому патриарху, чтобы получить возможность стать частью этой митрополии.

В октябре 2018 года Вселенский Патриарх Константинопольский объявил недействительным состоявшееся в 1686 году присоединение украинских православных к Московскому Патриархату и еще раз подтвердил, что как материнская церковь, Константинополь вправе и будет продолжать процедуры о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Между тем епископ Тракайский Амвросий утверждал, что канонические связи с Московским Патриархатом нельзя отождествлять с административным подчинением.

«Наша Церковь — это не филиал или посольство Московского Патриархата, речь здесь идет совершенно об иной категории», — сказал он.

Амвросий также подверг критике отстраненных священников: «Утверждение отступников, что переход священнослужителей из одной Церкви в другую — это что-то вроде смены места работы, не соответствует действительности».

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