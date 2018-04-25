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Правящая коалиция начнет переговоры с новой фракцией в сейме Литвы

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Правящая коалиция начинает переговоры о сотрудничестве с новой парламентской фракцией «Во благо Литвы».

«Должны начаться переговоры фракции с коалицией», – заявил во вторник журналистам староста правящего Литовского Союза «крестьян» и «зеленых»  (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис. 

По его словам, фракции «Во благо Литвы» будет предложено подписать соглашение о сотрудничестве с фракциями правящей коалиции. 

Р. Карбаускис также сказал, что предложит до декабря изменить условия пребывания в правящей коалиции партии «Порядок и справедливость» (ПС).     

В декабре планируется съезд этой партии, на котором будет решаться ее дальнейшая судьба. 

«Изменения с партией, по логике, должны происходить, когда партия сама определиться. Реально в этой фракции есть люди, которые заявляют, что являются членами ПС и не собираются из нее выходить, так же как и председатель партии, входящий в Смешанную группу членов сейма. Логика говорит о том, что не следует спешить с изменениями в коалиционном соглашении до декабря», – сказал Р. Карбаускис.

«В декабре выяснится, будет ли эта новая фракция представлять партию, или будут иные решения», – добавил он.

По словам лидера «аграриев», исходя из этой логики, не следует спешить и с увольнением лидера ПС Ремигиюса Жемайтайтиса с поста заместителя главы сейма. 

На минувшей неделе в сейме распалась фракция ПС, а на ее основании была создана фракция «Во благо Литвы». К пяти членам ПС присоединился покинувший фракцию социал-трудовиков Альгирдас Буткявичюс, а также Римас Андрикис, покинувший ПС еще раньше. 

Старостой новой фракции избран бывший староста фракции ПС Витаутас Камблявичюс. 

Покинувшие фракцию члены ПС обвиняют лидера партии Р. Жемайтайтиса в единоличном принятии решений. 

На минувшей неделе премьер Саулюс Сквярнялис пригласил новую фракцию присоединиться к правящей коалиции. 

Согласно подписанному в июле соглашению в правящую коалицию входил ЛСКЗ, Литовская социал-демократическая трудовая партия, ПС, Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей. 

BNS

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