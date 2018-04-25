Комитет рассмотрел вопросы связей И. Розовой: импичмент не рассматривается

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

🔊 Воспроизвести

В среду Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы скорректировал вопросы расследования связей литовского депутата Ирины Розовой с российскими дипломатами – из них исключена оценка того, достаточно ли имеющейся информации для импичмента.

«Остаются три основных направления: оказывала ли Россия влияние на политическую систему Литвы, во-вторых, почему не сработала превентивная система, когда была получена определенная информация о возможных угрозах, в-третьих, не было ли манипуляций информацией разведки, чтобы добиться политических целей», – комментировал решение КНБО после заседания глава комитета Дайнюс Гайжаускас.

«Эти три направления остаются, объективно, теми же, только одно (из изменений – BNS), мы не будем искать, кому грозит импичмент. (…) Комиссия по импичменту согласно уставу сейма, это другая, специальная комиссия, она должна будет установить, есть ли грубое нарушение присяги», – отметил глава комитета.

Проект, скорректированный согласно предложениям Департамента по правовым вопросам, был одобрен голосами правящих. Представители оппозиции опасаются, что если расследование будет касаться не только связей И. Розовой, но и действий политиков, располагавших информацией об этом, то расследование станет орудием политической расправы.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис предлагал разделить расследования, оставив КНБО вопрос возможной угрозы нацбезопасности связей И. Розовой, а вопросы использования засекреченной информации поручить Комиссии по процедурам и этике сейма. Это предложение не было одобрено в КНБО.

«Остается большая угроза того, что расследование будет политизированным. Слова, произнесенные вчера Д. Гайжаускасом в зале сейма, о том, что не будем расследовать членов сейма, оказывается, являются ложью, будем расследовать членов сейма, будем расследовать председателя сейма. Из трех установленных направлений два связаны с управлением информацией, реально – это расследование в отношении членов сейма, и только одно третье, будет посвящено реально угрозе, которая является основной, в нашем понимании», – сказал журналистам после заседания Г. Ландсбергис.

Гайжаускас между тем, утверждает, что «комитет не будет искать виновных», а хочет выяснить, «почему не сработала превентивная система», необходимо расследовать «возможные дыры в сейме, почему политики не предпринимают действия, которые, скорее всего, должны предпринимать согласно занимаемой должности».

Во вторник по представлению сейм одобрил начало расследования связей Ирины Розовой с российскими дипломатами и действий политиков, располагавших информацией об этом.

Для начала расследования, которое будет вести Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО), потребуется еще два голосования в сейме. Следующее рассмотрение намечено на четверг.

Комитет должен дать ответ на вопросы о том, не представляют ли угрозу нацбезопасности связи И. Розовой, должным ли образом реагировали на информацию Департамента госбезопасности спикер сейма Викторас Пранцкетис, бывший глава КНБО Витаутас Бакас, не было ли манипуляций информацией разведки.

Несколько недель назад парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне решил инициировать расследование скрытых контактов И. Розовой с российскими дипломатами после того, как парламентариям стало известно о том, что справка Департамента государственной безопасности (ДГБ) в январе 2018 года была направлена спикеру Сейма В. Пранцкетису. В документе рекомендовалось отказать И. Розовой в разрешении работать с секретной информацией.

В документе также говорилось о консультациях с российскими дипломатами по вопросу финансовой помощи Альянсу русских. И. Розова является членом этой партии.

Последние новости