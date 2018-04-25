TOP,Сегодня в мире

Датский муниципалитет вводит четырехдневную рабочую неделю

Фото из открытых источников

Датский муниципалитет вводит четырехдневную рабочую неделю.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, муниципалитет Одсхерред станет первым местным органом власти в Дании, который внедрил четырехдневную рабочую неделю.

В интервью журналистам глава отдела муниципалитета по работе с персоналом Кирстен Лунд Марквардсен заявил, что начиная с пятницы этой недели сотрудники муниципалитета данного региона смогут не выходить на работу по пятницам.

Другое изменение, которое было введено властями муниципалитета Одсхерред позволяет местным жителям связаться с муниципалитетом вне традиционных часов работы в рабочие дни.

«Представители общественности смогут звонить раньше и позже в рабочие дни в обмен на то, что мы будем закрыты в пятницу», — заявил Кирстен Лунд Марквардсен.

«Это должно позволить нам улучшить качество муниципальных услуг, предоставляя нашим сотрудникам дополнительный выходной», — добавил он.

Четыре продленных рабочих дня для персонала составят 35-часовую рабочую неделю. Это не так много, учитывая, что типичная рабочая неделя в Дании составляет около 37,5 часа.

Новая система подразумевает то, что графики работы персонала будут индивидуальными, но каждая неделя может содержать как минимум один длинный рабочий день. Часы работы будут с 7 утра до 7 вечера.

Как отмечают датские СМИ, государственные служащие, работающие в муниципалитете, встретили новое решение с энтузиазмом.

Последние новости

default image
Европарламент одобрил отсрочку Brexit

Подробнее...
default image
Г. Науседа приветствует инициативу Сквярнялиса о соглашении партий по образованию

Подробнее...
default image
И. Розова: контакты с дипломатами РФ были неформальными, но не личными

Подробнее...
default image
Г. Науседа: рождается новая политическая культура

Подробнее...
default image
Испания вынуждена провести четвертые всеобщие выборы

Подробнее...
default image
Завершены раскопки на горе Гедиминаса в Вильнюсе

Подробнее...
default image
В Нью-Йорке открылась 74-я сессия Генассамблеи ООН

Подробнее...
default image
Датский муниципалитет вводит четырехдневную рабочую неделю

Подробнее...
default image
Комитет рассмотрел вопросы связей И. Розовой: импичмент не рассматривается

Подробнее...
default image
Правящая коалиция начнет переговоры с новой фракцией в сейме Литвы

Подробнее...
default image
В Германии начало работу новое командование НАТО

Подробнее...
default image
Суд Болгарии разрешил строительство Турецкого потока

Подробнее...
default image
В Литву прибывает подлодка ВМС Германии

Подробнее...
default image
Правящие готовятся к голосованию по отставке спикера сейма Литвы

Подробнее...
default image
Г. Науседа: инвестированные в оборону миллионы приносят десятикратную выгоду

Подробнее...
default image
В США смоделировали последствия ядерной войны между НАТО и РФ

Подробнее...
default image
В Португалии сотни школ закрыты в связи с забастовкой

Подробнее...
default image
Линкявичюс: соглашения Беларуси с РФ отрицательно отразятся на Литве

Подробнее...
default image
ЦРУ готовила птиц-шпионов в годы холодной войны

Подробнее...
default image
Г. Науседа обсудит с Кабмином, профсоюзами и бизнесом задачи осенней сессии сейма

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600