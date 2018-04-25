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Датский муниципалитет вводит четырехдневную рабочую неделю.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, муниципалитет Одсхерред станет первым местным органом власти в Дании, который внедрил четырехдневную рабочую неделю.

В интервью журналистам глава отдела муниципалитета по работе с персоналом Кирстен Лунд Марквардсен заявил, что начиная с пятницы этой недели сотрудники муниципалитета данного региона смогут не выходить на работу по пятницам.

Другое изменение, которое было введено властями муниципалитета Одсхерред позволяет местным жителям связаться с муниципалитетом вне традиционных часов работы в рабочие дни.

«Представители общественности смогут звонить раньше и позже в рабочие дни в обмен на то, что мы будем закрыты в пятницу», — заявил Кирстен Лунд Марквардсен.

«Это должно позволить нам улучшить качество муниципальных услуг, предоставляя нашим сотрудникам дополнительный выходной», — добавил он.

Четыре продленных рабочих дня для персонала составят 35-часовую рабочую неделю. Это не так много, учитывая, что типичная рабочая неделя в Дании составляет около 37,5 часа.

Новая система подразумевает то, что графики работы персонала будут индивидуальными, но каждая неделя может содержать как минимум один длинный рабочий день. Часы работы будут с 7 утра до 7 вечера.

Как отмечают датские СМИ, государственные служащие, работающие в муниципалитете, встретили новое решение с энтузиазмом.

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