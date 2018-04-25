TOP,Сегодня в мире

В Нью-Йорке открылась 74-я сессия Генассамблеи ООН

Автор: Patrick Gruban, cropped and downsampled by Pine — originally posted to Flickr as UN General Assembly, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4806869

Во вторник, 17 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось первое заседание 74-й сессии Генеральной ассамблеи, которая продлится год. Об этом сообщает Укринформ.

На открытии новой сессии выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он поздравил со вступлением в должность нового президента Генассамблеи нигерийца Тиджани Мухаммада-Банде.

“Генеральная ассамблея играет ключевую роль как уникальный и незаменимый форум, где мир может собираться вместе и достигать прогресса по насущным темам”, — заявил генсек ООН.

korrespondent.net

Последние новости

default image
И. Розова: контакты с дипломатами РФ были неформальными, но не личными

Подробнее...
default image
Г. Науседа: рождается новая политическая культура

Подробнее...
default image
Испания вынуждена провести четвертые всеобщие выборы

Подробнее...
default image
Завершены раскопки на горе Гедиминаса в Вильнюсе

Подробнее...
default image
В Нью-Йорке открылась 74-я сессия Генассамблеи ООН

Подробнее...
default image
Датский муниципалитет вводит четырехдневную рабочую неделю

Подробнее...
default image
Комитет рассмотрел вопросы связей И. Розовой: импичмент не рассматривается

Подробнее...
default image
Правящая коалиция начнет переговоры с новой фракцией в сейме Литвы

Подробнее...
default image
В Германии начало работу новое командование НАТО

Подробнее...
default image
Суд Болгарии разрешил строительство Турецкого потока

Подробнее...
default image
В Литву прибывает подлодка ВМС Германии

Подробнее...
default image
Правящие готовятся к голосованию по отставке спикера сейма Литвы

Подробнее...
default image
Г. Науседа: инвестированные в оборону миллионы приносят десятикратную выгоду

Подробнее...
default image
В США смоделировали последствия ядерной войны между НАТО и РФ

Подробнее...
default image
В Португалии сотни школ закрыты в связи с забастовкой

Подробнее...
default image
Линкявичюс: соглашения Беларуси с РФ отрицательно отразятся на Литве

Подробнее...
default image
ЦРУ готовила птиц-шпионов в годы холодной войны

Подробнее...
default image
Г. Науседа обсудит с Кабмином, профсоюзами и бизнесом задачи осенней сессии сейма

Подробнее...
default image
В зоопарке Тайваня панд кормили лунными пряниками

Подробнее...
default image
Правительства Литвы и Польши планируют совместное заседание

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600