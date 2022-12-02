«Правящие продолжают потворствовать миллионерам» 

Председатель Социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте говорит, что «видимо, только после того, как Всемирный банк пристыдил Литву, правительство вновь заговорило о налоговой реформе».

«Разрыв между получающими самые низкие и самые высокие доходы огромен и увеличивается с каждым днем. По неравенству доходов населения Литва является рекордсменом в Европейском союзе. Чем выше доход, тем меньше налогов. Другими словами, наибольшее бремя государственного содержания ложится на получателей низких или средних доходов. Например, заработав сейчас сто тысяч в качестве заработной платы, налогов заплатите много, но, если эти же деньги получите в виде дивидендов, вы заплатите гораздо меньше. Правительство работает уже два года и до сих пор практически ничего не предприняло для уменьшения несправедливости в налоговой системе», — говорит В. Блинкявичюте.

Экс-министр финансов: Показная активность

Раса Будбергите, занимавшая пост министра финансов, подчеркивает, что сложившаяся ситуация вряд ли изменится, потому что у правящих нет согласия внутри коалиции. Тем более что некоторых партнеров по коалиции, по словам депутата Сейма, полностью устраивает существующая налоговая система.

«По политическим причинам правящие не желают, чтобы реформа дошла до Сейма. Становится ясно, что вместо реальной реформы делаются лишь показные ходы. Например, один либерал намекнул, что пенсионеров нужно заставить декларировать свои имущество и доходы», — предупреждает Р. Будбергите.

Эксперты Всемирного банка раскритиковали Литву за «кошмарную, устаревшую, застрявшую в прошлом налоговую систему».

«Налоги на трудовые доходы в Литве в четыре раза выше, чем на капитал. Самые богатые теперь могут вообще не декларировать свои доходы. Некая «корзина изменений», как выразилась министр финансов, представлена ​​партнерам по коалиции, но, похоже, они там «бьются» между собой— шансов, что договорятся, мало. Даже советник премьер-министра Вайдас Навицкас не выдержал и признал, что правительство ничего не сделало в сфере налогов», — отмечает Р. Будбергите.

По данным Всемирного банка, резиденты Литвы, зарабатывающие более 250 000 евро в год, облагаются налогом по более низкой ставке, чем те, кто зарабатывает 25 000 евро в год.

По словам Р. Будбергите, налоговые льготы до сих пор остаются неизменными — одни из них крайне несправедливы, другие — социально несправедливы. Кроме того, депутат обращает внимание на проблему «потребления через компании», о которой умалчивается.

«Существование расходов, которые уменьшают налогооблагаемую прибыль, поощряет злоупотребления — потребление через компании уменьшает сумму налога на прибыль. И здесь правительство могло бы поучиться у соседей поляков, которые решили эту проблему», — отмечает депутат.

По словам Р. Будбергите, НДС в Литве непомерно высок — и правительство не делает ничего, что сделало бы его более «гуманным» и стимулировало бы его уплату.

«Правительство пообещало, что налоговая реформа может начаться уже в следующем году. Сейчас срок отодвинут как минимум на год», — говорит она.

Социал-демократы убеждены, что правящие консерваторы и либералы боятся проводить налоговую реформу. «Они уже открыто говорят, что, если вопрос о налогах не дойдет до Сейма весной следующего года, никто не будет поднимать его до выборов», — говорит Р. Будбергите.