Тревожность в обществе нарастает

Исследование индекса безопасности ERGO проводится в Литве с 2014 года, сообщает BNS. Он направлен на оценку настроения населения страны в таких категориях, как материальное и финансовое благополучие, здоровье, чувство физической и профессиональной безопасности. В этом году опрос проводился в пятый раз, таким образом отслеживается динамика настроения общества.

В 2022 году жители Литвы наиболее положительно оценивают свою физическую безопасность и криминогенную обстановку: 34 балла в этом году и 37 — в 2019-м. Что касается материального и финансового положения общества, за последние три года ситуация осталась прежней (3 балла), а чувство защищенности касательно работы на один пункт улучшилось. Как и в предыдущие годы, жители Литвы по-прежнему чувствуют себя незащищенными относительно здоровья. Этот показатель остается отрицательным и с 2019 года снизился на 4 пункта.

По шкале от -100 до +100 общий балл безопасности жителей страны в 2022 году равен -2. Он снижается с 2019 года, когда этот показатель за всю историю исследования был положительным (4). Однако результаты всех остальных лет были хуже, и по сравнению с 2014 годом индекс безопасности Литвы несколько улучшился (на 3 пункта).

«Последнее исследование индекса безопасности ERGO мы проводили три года назад. За этот период жизнь существенно изменилась – мы пережили серьезные испытания: это пандемия COVID-19, война в Украине и стремительно растущая инфляция. Эти испытания нашли отражение в исследовании. Хотя в значительной части регионов повысилось чувство безопасности, особенно возросла тревога жителей за свое здоровье и финансовое благополучие. Это вызывает серьезное беспокойство, потому что с 2019 года индекс общей безопасности, впервые достигший положительного показателя, в этом году снова отрицательный», — отметил руководитель ERGO Тадас Довбышас.

Жители чувствуют себя финансово незащищенными

Согласно индексу безопасности ERGO, большинство (76%) жителей Литвы чувствуют себя финансово незащищенными из-за инфляции. Исследование показывает, что рост цен вызывает серьезное беспокойство у населения страны.

При по-прежнему высоких ценах эксперты не видят предпосылок для резкого снижения инфляции в Литве. 55 проц. жителей в связи с этим начали больше экономить, 46 проц. из них считают, что могут возникнуть трудности с приобретением самых необходимых продуктов питания, на один процент меньше считают, что вероятны проблемы с оплатой счетов за отопление. 42 проц. опрошенных указали, что главным финансовым испытанием будут счета за электроэнергию. Почти половина (45 проц.) опрошенных обеспокоены тем, что из-за роста цен могут обеднеть, а 3 проц. считают, что они уже живут в нищете.

Ограничения COVID-19 хуже самой болезни

Хотя страх жителей страны не получить качественное лечение в Литве с 2019 года снизился, но все равно остается очень высоким. Люди также особенно обеспокоены по поводу возможности заболеть серьезной болезнью, которая потребует комплексного и длительного лечения. Этот страх испытывают 71 проц. респондентов. 65 проц. опрошенных в Литве боятся не получить качественного лечения, если они заболеют. Больше всего в Литве опасаются онкологических заболеваний (66 проц.) и сердечно-сосудистых заболеваний (60 проц.), а меньше всего опасаются гриппа (24 проц.).

Страх перед COVID-19 испытывает относительно небольшое количество респондентов (29 проц.), тогда как в два раза больше респондентов (62 проц.) обеспокоены возможным возвращением ограничений, вызванных коронавирусом. Более трети жителей Литвы признаются, что во время пандемии не обращали внимания на болезнь или откладывали визит к врачу.

По поводу карьеры – спокойны

Исследование показало, что жители страны наиболее положительно оценивают свою физическую безопасность и криминогенную ситуацию в Литве. Эти показатели достигают в этом году 34 баллов и остаются примерно на одном уровне на протяжении всех лет проведения исследования.

Однако настораживает тот факт, что 14 проц. опрошенных опасаются возможного домашнего насилия, пятая часть респондентов опасается эмоционального насилия в семье, а четверть боятся испытать его на работе. С другой стороны, 45 проц. людей волнуются, что могут потерять работу и не найдут новую равноценную альтернативу. Однако почти половина опрошенных спокойна по поводу своей карьеры. Последний показатель в Литве с 2019 года улучшился на два процентных пункта.

Опрос проводил Латвийский центр изучения общественного мнения SKDS по поручению страховой компании ERGO. Всего было опрошено 1013 жителей Литвы в возрасте от 18 до 75 лет. Им было предложено оценить свою тревогу по поводу угроз, исходящих от различных событий. Шкала индекса от -100 до 100, где отрицательное значение представляет полную ненадежность, а положительное — абсолютную безопасность.*