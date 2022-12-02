 Партнеры по коалиции нарушили соглашение

Президиум правящего Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) заявил, что Партия свободы, инициировавшая льготу для налога на добавленную стоимость (НДС), нарушила коалиционное соглашение, но консерваторы, возглавляющие правительство, не будут предпринимать никаких действий по этому поводу.
«Мы видим, что имеет место зафиксированное нарушение пункта 1.2 коалиционного соглашения, по которому партнеры по коалиции обязаны поддерживать политику правительства. Мы считаем, что закон о бюджете является одним из важнейших направлений политики правительства, и рассматриваем это как нарушение доверия между партнерами по коалиции», – заявил журналистам в Сейме лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис после заседания президиума.
Он также подчеркнул, что, кроме этой констатации факта, правящие не предпримут никаких других действий в отношении предложения, инициированного партнерами по коалиции вопреки воле правительства, в результате чего бюджет потеряет около 60 млн евро дохода.
«Президиум принял решение, что никаких дополнительных санкций или действий по данному вопросу предприниматься не будет, факт злоупотребления доверием установлен, и с такой оценкой мы считаем этот вопрос закрытым», – резюмировал Г. Ландсбергис.
«ЛК» напоминает, что в прошлый вторник перед утверждением госбюджета на 2023 год Сейм принял предложение Партии свободы о продлении льготного 9-процентного тарифа НДС для сферы общественного питания до конца 2023 года вместо полугода, как планировалось правительством.
Лидер Партии свободы, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, комментируя решение президиума консерваторов, призвала не искать врагов в рядах единомышленников.
«Мы вместе преодолевали разные серьезные вызовы, недостатка в которых в последнее время в Литве не было, вместе мы можем свершить еще много важных дел. Я призываю не искать врагов в рядах единомышленников и сплотиться для работы. А работы предстоит очень много – от экономики, энергетики и образования до закона о равенстве всех пар», – сказала BNS А. Армонайте.
Лидер Движения либералов спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что считает позицию президиума консерваторов их внутрипартийным решением, и предложила коалиции сосредоточиться на том, что решениями вторника (22 ноября. – Ред.) был утвержден бюджет на следующий год, что министр иностранных дел Г. Ландсбергис выдержал интерпелляцию, инициированную оппозицией.
«Я не хотела бы комментировать внутренние заявления консерваторов, принятые их президиумом, они так относятся к ситуации, я оцениваю в целом ситуацию так, что вчера были приняты хорошие решения, утвержден хороший бюджет, интерпелляция завершилась успешно для коалиции, я бы сконцентрировалась на этом», – заявила журналистам В. Чмилите-Нильсен.
Комментируя, как это может повлиять на дальнейшую работу коалиции, спикер предположила, что «это как-то разнообразит отношения коалиции», но заметила, что они все равно не были монотонными.
«Но, может быть, кто-то хочет больше оттенков», — заключила она.
За предложение Партии свободы, которое, по словам премьер-министра, открыло в бюджете дыру размером в 60 млн евро, проголосовали 12 членов правящей коалиции из 74: два консерватора – Миколас Маяускас и Миндаугас Скритульскас, девять членов фракции Партии свободы (Каспарас Адомайтис и Эвелина Добровольская не участвовали) и либерал Андрюс Багдонас.
М. Маяускас, который не подчинился партийной воле СО-ХДЛ поддерживать только согласованные с правительством бюджетные предложения, лишится должности главы парламентского Комитета по бюджету и финансам (КБФ).
«Принято решение обратиться во фракцию, чтобы фракция делегировала нового председателя КБФ. Остальные решения будут приниматься в Наблюдательном комитете», — заявил журналистам Г. Ландсбергис.
Лидер консерваторов заявил, что правительство стремилось к компромиссу с более мелкими партнерами по коалиции относительно льгот по НДС и возражений против этого при рассмотрении вопроса в правительстве не было.
До сих пор законом предусматривалось, что льготный тариф НДС в гостиничном секторе, ресторанном бизнесе, в сфере культуры, отдыха и спорта будет действовать до конца этого года.
Правительство заняло позицию, согласно которой бессрочная льгота должна применяться к гостиницам, а к рекреационно-спортивным и артистическим услугам — на полгода, но Партия свободы предложила продлить льготу в сфере общественного питания на год.
Согласно новому положению, льготный тариф НДС в 9% в сфере общественного питания будет действовать до конца 2023 года, а для спортивных мероприятий, клубов и исполнителей — до июля.