 Партнеры по коалиции нарушили соглашение

Он также подчеркнул, что, кроме этой констатации факта, правящие не предпримут никаких других действий в отношении предложения, инициированного партнерами по коалиции вопреки воле правительства, в результате чего бюджет потеряет около 60 млн евро дохода.

«Президиум принял решение, что никаких дополнительных санкций или действий по данному вопросу предприниматься не будет, факт злоупотребления доверием установлен, и с такой оценкой мы считаем этот вопрос закрытым», – резюмировал Г. Ландсбергис.

«ЛК» напоминает, что в прошлый вторник перед утверждением госбюджета на 2023 год Сейм принял предложение Партии свободы о продлении льготного 9-процентного тарифа НДС для сферы общественного питания до конца 2023 года вместо полугода, как планировалось правительством.

Лидер Партии свободы, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, комментируя решение президиума консерваторов, призвала не искать врагов в рядах единомышленников.

«Мы вместе преодолевали разные серьезные вызовы, недостатка в которых в последнее время в Литве не было, вместе мы можем свершить еще много важных дел. Я призываю не искать врагов в рядах единомышленников и сплотиться для работы. А работы предстоит очень много – от экономики, энергетики и образования до закона о равенстве всех пар», – сказала BNS А. Армонайте.

Лидер Движения либералов спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что считает позицию президиума консерваторов их внутрипартийным решением, и предложила коалиции сосредоточиться на том, что решениями вторника (22 ноября. – Ред.) был утвержден бюджет на следующий год, что министр иностранных дел Г. Ландсбергис выдержал интерпелляцию, инициированную оппозицией.

«Я не хотела бы комментировать внутренние заявления консерваторов, принятые их президиумом, они так относятся к ситуации, я оцениваю в целом ситуацию так, что вчера были приняты хорошие решения, утвержден хороший бюджет, интерпелляция завершилась успешно для коалиции, я бы сконцентрировалась на этом», – заявила журналистам В. Чмилите-Нильсен.

Комментируя, как это может повлиять на дальнейшую работу коалиции, спикер предположила, что «это как-то разнообразит отношения коалиции», но заметила, что они все равно не были монотонными.

«Но, может быть, кто-то хочет больше оттенков», — заключила она.

За предложение Партии свободы, которое, по словам премьер-министра, открыло в бюджете дыру размером в 60 млн евро, проголосовали 12 членов правящей коалиции из 74: два консерватора – Миколас Маяускас и Миндаугас Скритульскас, девять членов фракции Партии свободы (Каспарас Адомайтис и Эвелина Добровольская не участвовали) и либерал Андрюс Багдонас.

М. Маяускас, который не подчинился партийной воле СО-ХДЛ поддерживать только согласованные с правительством бюджетные предложения, лишится должности главы парламентского Комитета по бюджету и финансам (КБФ).

«Принято решение обратиться во фракцию, чтобы фракция делегировала нового председателя КБФ. Остальные решения будут приниматься в Наблюдательном комитете», — заявил журналистам Г. Ландсбергис.

Лидер консерваторов заявил, что правительство стремилось к компромиссу с более мелкими партнерами по коалиции относительно льгот по НДС и возражений против этого при рассмотрении вопроса в правительстве не было.

До сих пор законом предусматривалось, что льготный тариф НДС в гостиничном секторе, ресторанном бизнесе, в сфере культуры, отдыха и спорта будет действовать до конца этого года.

Правительство заняло позицию, согласно которой бессрочная льгота должна применяться к гостиницам, а к рекреационно-спортивным и артистическим услугам — на полгода, но Партия свободы предложила продлить льготу в сфере общественного питания на год.

Согласно новому положению, льготный тариф НДС в 9% в сфере общественного питания будет действовать до конца 2023 года, а для спортивных мероприятий, клубов и исполнителей — до июля.