Как изменятся содровские выплаты

Утвержденный Сеймом бюджет Содры приведет к увеличению страховых выплат и пенсий для жителей в следующем году.

Общая часть пенсии увеличится на 9 проц., а индивидуальная – почти на 15 проц. Средняя пенсия при необходимом стаже работы вырастет в следующем году почти на 12 проц., т.е. на 65 евро — до 575 евро.

Пенсия без необходимого стажа в среднем увеличится на 60 евро — до 542 евро.

Пособие на одинокого человека увеличится с 32 до 35 евро. В следующем году, как и в этом, пособие на одинокого человека будет назначаться автоматически и выплачиваться без запроса человека, и будет начислена 240 тыс. одиноких инвалидов и людей пенсионного возраста.

В следующем году большую часть расходов Содры (76,5%) составят расходы на пенсии социального страхования, на которые будет выделено 4,9 миллиарда евро, то есть на 581 миллион евро больше, чем ожидалось в 2022 году.

Прогнозируется, что средняя численность пенсионеров по старости в 2023 г. составит 608,9 тыс.

В бюджете 2023 г. намечено, что страхование заболевших будет аналогично 2022 г., т.е. количество оплачиваемых больничных дней на одного застрахованного составляет 8,15, а расходы на социальное страхование по болезни составят 511 млн евро, на 40,1 млн евро выше, чем в 2022 году.

На пособия по социальному страхованию материнства в 2023 году будет выделено 476 миллионов евро, на 68 миллионов евро больше, чем в 2022 году.

На социальное страхование по безработице выделено 353 миллиона евро, на 59,2 миллиона евро больше, чем в 2022 году, так как прогнозируется рост уровня безработицы с 6,3 процента в 2022 году до 6,8 процента в 2023-м.

Принимая во внимание, что прогнозируемая величина минимальной потребительской корзины составит 354 евро, со следующего года увеличатся доплаты небольших пенсий. Средний размер доплаты составит 31,17 евро. На доплаты малых пенсий потребуется 27,6 млн евро.

С 2023 г. увеличатся базовые размеры социальных пособий. Планируется, что в следующем году базовое социальное пособие достигнет 49 евро, базовая социальная пенсия — 184 евро, базовая целевая компенсация — 147 евро, размер поддерживаемого государством дохода составит 157 евро. Социальные пособия, в зависимости от вида пособия и категории получателей, увеличатся с 5,5 евро (пособие на сиротскую пенсию) до 24,75 евро (пособие на пенсию по инвалидности для лиц, утративших 100% трудоспособности, в возрасте до 24 лет).

В связи с увеличением базового социального пособия соответственно увеличатся и суммы зависимых от него детских пособий.

Ежемесячное пособие на ребенка увеличится с 80,5 до 85,75 евро, а для многодетных и малоимущих семей или семей, воспитывающих ребенка-инвалида, пособие на ребенка увеличится с 127,88 до 136,22 евро. Единовременное пособие на ребенка, выплачиваемое при рождении, увеличится с 506 евро до 539 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ