Правящие встретились после ставшего осью конфликта голосования: продолжают работу

Делегированная правящим Союзом отечества — Литовскими христианскими демократами (СО — ЛХД) премьер Ингрида Шимоните не стала комментировать встречу, заявив, что все было сказано уже на прошлой неделе.

Президиум СО — ЛХД констатировал в минувшую среду, что Партия свободы, инициировавшая льготу НДС, нарушила коалиционное соглашение, но консерваторы, возглавляющие правительство, решили не предпринимать в этой связи никаких действий.

Глава Партии свободы, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила после встречи в понедельник, что обсуждались декабрьские задачи, но не ответила, требует ли партия включить вопросы партнерства и декриминализации небольшого количества легких наркотиков в повестку дня до конца сессии.

«У нас было рабочее совещание, такие встречи проходят регулярно. Так как мы считаем, что нужно разговаривать друг с другом, не через СМИ, содержание беседы я тоже раскрывать не буду, мы обсудили декабрьские задачи», — сказала Армонайте.

По словам спикера Сейма, требования о включении в повестку дня до Рождества проектов по Гражданскому союзу и декриминализации малых количеств легких наркотиков не было, а оба эти вопроса прошли стадию первого чтения, поэтому они «могут появиться, а могут и не фигурировать» в повестке дня.

Глава Фракции консерваторов Радвиле Моркунайте-Микуленене заявила, что коалиция продолжает работать, работа сессии согласована и «в ней нет никакого драматизма».

В минувший вторник перед утверждением госбюджета на 2023 год Сейм принял предложение Партии свободы о продлении льготного 9%-ного НДС для сферы общественного питания до конца 2023 года, а не на полгода, как планировало правительство.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис заявил после заседания президиума партии, что так был нарушен пункт 1.2 коалиционного соглашения, по которому партнеры обязаны поддерживать политику правительства.

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