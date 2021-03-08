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Предлагается ограничивать движение в самоуправлениях с плохими показателями

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям предлагает, чтобы с середины марта ограничения передвижения применялись только в самоуправлениях, в которых эпидемиологические показатели самые плохие, сообщила в понедельник на пресс-конференции председатель этой комиссии, министр внутренних дел Агне Билотайте. 

Таких самоуправлений, в которых показатель заболеваемости выше 500 случаев на 100 тыс. жителей, по словам министра, восемь. 

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Как сказала А. Билотайте, хорошая новость та, что несмотря на послабления, «ситуация стабилизировалась и даже немного улучшается»: скорость пандемии сейчас отрицательная, снизилась смертность. 

Правительство до 31 марта продлило карантин. Ограничения передвижения между самоуправлениями страны действуют до 15 марта. 

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