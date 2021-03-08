Израиль открывает въезд, но не для туристов

Для въезда в страну нужно заполнить специальную онлайн-анкету, которую должны рассмотреть комиссии при МВД или МИД Израиля. Без подобного разрешения даже не пустят в самолет.

Для въезда необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа. По прибытии потребуется еще один тест. Также нужна действующая медицинская страховка с покрытием на коронавирус.