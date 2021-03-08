Висагинский вестник,Новости

ИАЭС готовится к демонтажу реакторов

ФотоBFL/Томаса Лукшиса

Недействующая Игналинская АЭС (ИАЭС) готовится к одним из сложнейших работ по ее закрытию — демонтажу реакторов. 

«Демонтаж двух мощнейших в мире реакторо РБМК — не имеющий аналогов в мировой практике проект. Участвуя в международных проектах, ИАЭС стремится привлечт лучший международный опыт, который в будущем поможет должным образом спланировать и провести в жизнь работы по демонтажу реакторов», — сообщает ИАЭС. 

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Компания утверждает, что ее специалисты подготовили технические решения по демонтажу части оборудования, однако для демонтажа сердечника реактора нужно создать инженерную концепцию, подготовить технологические решения и их лицензировать. 

Для этго специалисты ИАЭС участвуют в международным проектах Inno4Graph и LD-SAFE.

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Ранее сообщалось, что начало демонтажа первого реактора планируется в 2027 году, второго — в 2029 году. 

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