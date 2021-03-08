ИАЭС готовится к демонтажу реакторов

Компания утверждает, что ее специалисты подготовили технические решения по демонтажу части оборудования, однако для демонтажа сердечника реактора нужно создать инженерную концепцию, подготовить технологические решения и их лицензировать.

Для этго специалисты ИАЭС участвуют в международным проектах Inno4Graph и LD-SAFE.