ИАЭС готовится к демонтажу реакторов

Недействующая Игналинская АЭС (ИАЭС) готовится к одним из сложнейших работ по ее закрытию — демонтажу реакторов.
«Демонтаж двух мощнейших в мире реакторо РБМК — не имеющий аналогов в мировой практике проект. Участвуя в международных проектах, ИАЭС стремится привлечт лучший международный опыт, который в будущем поможет должным образом спланировать и провести в жизнь работы по демонтажу реакторов», — сообщает ИАЭС.
Компания утверждает, что ее специалисты подготовили технические решения по демонтажу части оборудования, однако для демонтажа сердечника реактора нужно создать инженерную концепцию, подготовить технологические решения и их лицензировать.
Для этго специалисты ИАЭС участвуют в международным проектах Inno4Graph и LD-SAFE.