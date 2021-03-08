Г. Науседа: прогресс Литвы в обеспечении равенства полов – позорно мал

Глава государства отмечает, что в Европейском индексе равенства полов Литва в прошлом году заняла 22-е место среди 28-и государств Евросоюза (ЕС) — ее показатель составляет 56,3 из 100 баллов, когда средний показатель в ЕС составляет 67,9 балла.

«За последние десять лет прогресс Литвы в области равенства полов достигает всего 1,4 балла, он медленнее, чем у государств-членов ЕС. Наиболее ярким гендерным неравенством в Литве является участие женщин в процессе принятия решения — он достигает всего 34,1 балла из 100. Вывод — только общество, которое адекватно создает роль женщин, может создать современное государство», — отмечает глава государства.