ВОЗ обеспокоена недоверием к COVID-вакцианции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что во всем мире наблюдается недоверие к вакцинации от коронавируса. Эксперты ВОЗ опасаются провала кампании, так как это негативно повлияет и на другие программы вакцинации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, пишет ТАСС.
«То, что мы видим сейчас по всему миру, по всем странам, — это кризис доверия. Это кризис доверия между населением и государством. Мы очень озабочены, потому что, если сейчас провалится по всему миру вакцинация против коронавируса, это будет катастрофически влиять и на все другие программы иммунизации. Так что теряем самую главную интервенцию, вмешательство, которое нам позволяет бороться против инфекционных заболеваний», — сказала Вуйнович на онлайн-заседании в рамках V Национальной ассамблеи Защищенное поколение.
Она рассказала о четырех составляющих, которые влияют на доверие.
Прежде всего, по мнению эксперта, это прямая коммуникация с населением. Потом немаловажным является источник информации, с помощью которого формируется мнение граждан. Третье – это окружение и, наконец, последнее — пример властей и медиков.
Вуйнович отдельно подчеркнула, что люди будут с большим доверием относиться к вакцинации, если увидят, как прививаются политики и врачи.korrespondent.net