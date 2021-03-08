ВОЗ обеспокоена недоверием к COVID-вакцианции

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что во всем мире наблюдается недоверие к вакцинации от коронавируса. Эксперты ВОЗ опасаются провала кампании, так как это негативно повлияет и на другие программы вакцинации. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, пишет ТАСС.

«То, что мы видим сейчас по всему миру, по всем странам, — это кризис доверия. Это кризис доверия между населением и государством. Мы очень озабочены, потому что, если сейчас провалится по всему миру вакцинация против коронавируса, это будет катастрофически влиять и на все другие программы иммунизации. Так что теряем самую главную интервенцию, вмешательство, которое нам позволяет бороться против инфекционных заболеваний», — сказала Вуйнович на онлайн-заседании в рамках V Национальной ассамблеи Защищенное поколение.