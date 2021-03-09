В Исландии выделили €20 тысяч на памятник первому чернокожему поселенцу

Ханс Йонатан родился в датской колонии на Карибах на острове Санта-Крус в 1784 году. Его мать была рабыней, отец — европейцем. В 12-летнем возрасте мальчика привезли в Данию. Там он сбежал из рабства, вступил в военно-морской флот и объявил себя свободным человеком.

Йонатан добивался своего освобождения в суде, однако дело проиграл.