Кабмин расширил список компаний с инфраструктурой особого значения

«Расширенный список информационной инфраструктуры особой важности и ее операторов охватывает наши важнейшие государственные учреждения, которые отныне должны будут уделять особое внимание кибернетической безопасности находящихся в их управлении систем связи и информационных технологий, а также обеспечивать их соответствие организационным и техническим требования кибербезопасности», – заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

По словам министра, расширение списка позволит повысить внимание к кибербезопасности, одновременно обеспечив и безопасность критической инфраструктуры всей Литвы.