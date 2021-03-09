Кабмин расширил список компаний с инфраструктурой особого значения

Правительство Литвы расширило список компаний с информационной инфраструктурой особого значения, в основном за счет сектора поставок питьевой воды.
Как сообщило Министерство обороны, в понедельник Кабмин утвердил новый расширенный список важной информационной инфраструктуры и ее операторов, в нем теперь 161 объект. В прежнем списке их было 92.
Большинство дополнений касается сектора поставок, распределения питьевой воды, в который внесены 26 информационных инфраструктур особого значения.
Список также расширен за счет инфраструктуры задействованной в сферах транспорта, почтовых услуг, информтехнологий, электронной связи, общественной безопасности, госуправления, энергетики, иностранных дел, политики безопасности.
«Расширенный список информационной инфраструктуры особой важности и ее операторов охватывает наши важнейшие государственные учреждения, которые отныне должны будут уделять особое внимание кибернетической безопасности находящихся в их управлении систем связи и информационных технологий, а также обеспечивать их соответствие организационным и техническим требования кибербезопасности», – заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.
По словам министра, расширение списка позволит повысить внимание к кибербезопасности, одновременно обеспечив и безопасность критической инфраструктуры всей Литвы.