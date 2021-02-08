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Предлагается строже контролировать прибывающих в Литву и по суше – глава МВД

Photo by The National Guard on Foter.com / CC BY

Правительственная Комиссия по экстремальным ситуациям правительства Литвы (ПКЭС) предлагает сделать более строгим контроль над прибывающими в страну по суше, заявила председатель комиссии, глава МВД Агне Билотайте. 

«Предложение заключается в том, что немного подальше от границы оборудовать определенные посты на медицинских основаниях: будут останавливать автомобили и будут запрашивать информацию о наличии теста и заполненной формы», – заявила министр внутренних дел на пресс-конференции в понедельник. 

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Это, по ее словам, позволит обеспечить больший контроль на сухопутных путях, а в связи с распространением быстро распространяющихся мутаций в мире такой контроль будет введен в аэропортах и в порту. 

Это предложение вынесено на рассмотрение правительства. 

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«Сегодня уже вступило в силу требование для прибывающих самолетами и паромами обладать тестом, заполненной соответствующей формой. Принято решение о том, что с сегодняшнего дня будет строгий контроль  – этих лиц будут встречать пограничники и работники Национального центра общественного здоровья будут внимательнее проверять, чтобы у всех этих лиц был как тест, так и заполненная форма»,  – сказала министр.

С понедельника на пунктах контроля будут проверяться анкеты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), заполненные пассажирами, будут оцениваться результаты предъявляемых пассажирами тестов на COVID-19 и время их выполнения. 

На контрольно-пропускных постах работают сотрудники Службы охраны госграницы Литвы и НЦОЗ, специалисты пассажирских терминалов.

В свете подготовки к дополнительному усиленному контролю в аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги будут реорганизованы потоки прибывающих. Документы и результаты тестов на  COVID-19 всех пассажиров будут проверяться в пространствах прибытия аэропортов, после того, как они заберут багаж. 

В Клайпедском порту пункты усиленного контроля будут оборудованы на Центральном Клайпедском терминале и в Клайпедском контейнерном терминале. 

Соседняя Латвия на минувшей неделе остановила всей рейсы из Соединенного Королевства, Ирландии и Португалии, с тем, чтобы в страну не попадали более опасные мутации коронавируса. 

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Куодис заявил, что литовское правительство решило не следовать примеру Латвии, оценив потоки путешествующих и то, что обойти запрет можно посредством пересадочных рейсов. 

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