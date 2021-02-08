Предлагается строже контролировать прибывающих в Литву и по суше – глава МВД

«Сегодня уже вступило в силу требование для прибывающих самолетами и паромами обладать тестом, заполненной соответствующей формой. Принято решение о том, что с сегодняшнего дня будет строгий контроль – этих лиц будут встречать пограничники и работники Национального центра общественного здоровья будут внимательнее проверять, чтобы у всех этих лиц был как тест, так и заполненная форма», – сказала министр.

С понедельника на пунктах контроля будут проверяться анкеты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), заполненные пассажирами, будут оцениваться результаты предъявляемых пассажирами тестов на COVID-19 и время их выполнения.

На контрольно-пропускных постах работают сотрудники Службы охраны госграницы Литвы и НЦОЗ, специалисты пассажирских терминалов.

В свете подготовки к дополнительному усиленному контролю в аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги будут реорганизованы потоки прибывающих. Документы и результаты тестов на COVID-19 всех пассажиров будут проверяться в пространствах прибытия аэропортов, после того, как они заберут багаж.

В Клайпедском порту пункты усиленного контроля будут оборудованы на Центральном Клайпедском терминале и в Клайпедском контейнерном терминале.

Соседняя Латвия на минувшей неделе остановила всей рейсы из Соединенного Королевства, Ирландии и Португалии, с тем, чтобы в страну не попадали более опасные мутации коронавируса.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Куодис заявил, что литовское правительство решило не следовать примеру Латвии, оценив потоки путешествующих и то, что обойти запрет можно посредством пересадочных рейсов.