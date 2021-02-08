Зимнее ненастье накрыло Европу

На обледенелых дорогах Германии всего лишь за сутки произошло несколько сотен ДТП. В них пострадали не менее 28 человек. Прогнозы метеорологов не внушают оптимизма. Власти призвали граждан оставаться дома. «Сильные порывы ветра и снегопад, дороги очень скользкие. Мы делаем все возможное, чтобы автомагистрали оставались чистыми. Однако желательно отказаться от любых передвижений, если в них нет особой необходимости», — сообщил Euronews сотрудник дорожной полиции Борис Кюст.

В ряде регионов Франции не прекращаются дожди. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома близ рек, которые уже вышли или вот-вот выйдут из берегов. Продолжает подниматься уровень воды в Сене. Часть каменной статуи «Зуав» у моста Альма, которая для парижан служит индикатором наводнений, уже не видна. В то же время на севере Франции началось похолодание. По прогнозам, циклон будет продвигаться вглубь страны. Ожидаются сильные снегопады.