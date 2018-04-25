Предлагают пенсионерам старше 75 лет, компенсируемые лекарства выдавать бесплатно

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Сейм после обсуждения утвердил поправки к Закону о медицинском страховании, в которых предлагается, чтобы лицам от 75 лет и старше медикаменты и средства медицинской помощи, компенсировать в 100% размере из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования.

Государство не только покроет на 100% базовую стоимость таких лекарства, но и доплату, независимо от доходов человека.

Кроме того, бесплатно компенсируемые лекарства получат пенсионеры и инвалиды , если их доход (пенсии, пособия, компенсации и рента) будет ниже 95% минимального уровня потребления от прошлогоднего размера (в настоящее время от 176 до 251 евро, в зависимости от количества членов семьи).

В настоящее время полная базовая стоимость компенсируемых лекарств покрывается для детей младше 18 лет и пенсионеров с установленными специальными потребностями.

Поправки к Закону о медицинском страховании поддержали 68 депутатов, 13 воздержалось.