Представитель Гамбурга: литовский терминал СПГ — эталон

Представитель городских властей Гамбурга называет Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) эталоном. Германия сейчас готовится срочно строить терминалы СПГ.
«На мой взгляд, это эталон. Несколько лет назад Литва приняла отличное решение инвестировать в такой терминал и стать независимой от российского газа. Меня впечатлило то, что сделали Klaipedos nafta и вся Литва», — сказал директор Министерства экономики и инноваций Гамбурга по вопросам порта и инноваций Лутц М. Бирке.
По его словам, встреча с Klaipedos nafta поможет ответить на вопросы, возникающие в Германии, где планируется строительство подобных терминалов.
«Как вам известно, Германия готовится к созданию нескольких терминалов СПГ, возможно, один из них в Гамбурге. У нас есть много вопросов, на которые Klaipedos nafta может ответить. Нам удалось осмотреть судно-хранилище, это было очень интересно», — сказал Бирке.
Делегация представителей Министерства экономики и инноваций, морских портов Гамбург, Любек, Брунсбюттель и Гамбург во вторник посетила литовский портовый город и встретилась с представителями оператора терминала СПГ Klaipedos nafta, осмотрела терминал и судно-хранилище Independence, а также встретился с представителями Клайпедского порта и погрузочных компаний.
Президент Литовской ассоциации морских погрузочных компаний Вайдотас Шилейка говорит, что порты Клайпеды и Гамбурга связаны немалым количеством судоходных линий, поэтому там также наблюдается сокращение потока грузов с востока.
«Если у нас, например, ощущается потеря грузов, это чувствует и Гамбург, где эти грузы перегружаются на большие корабли и перевозятся в дальнейшие пункты назначения. Он точно так же связан и с российскими портами, которые сейчас испытывают на себе действие санкций и видят, что определенный сегмент грузов сокращается, ищут альтернативы, чтобы компенсировать эти потоки», — сказал BNS Шилейка.
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