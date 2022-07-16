Представитель Гамбурга: литовский терминал СПГ — эталон

По его словам, встреча с Klaipedos nafta поможет ответить на вопросы, возникающие в Германии, где планируется строительство подобных терминалов.

«Как вам известно, Германия готовится к созданию нескольких терминалов СПГ, возможно, один из них в Гамбурге. У нас есть много вопросов, на которые Klaipedos nafta может ответить. Нам удалось осмотреть судно-хранилище, это было очень интересно», — сказал Бирке.

Делегация представителей Министерства экономики и инноваций, морских портов Гамбург, Любек, Брунсбюттель и Гамбург во вторник посетила литовский портовый город и встретилась с представителями оператора терминала СПГ Klaipedos nafta, осмотрела терминал и судно-хранилище Independence, а также встретился с представителями Клайпедского порта и погрузочных компаний.

Президент Литовской ассоциации морских погрузочных компаний Вайдотас Шилейка говорит, что порты Клайпеды и Гамбурга связаны немалым количеством судоходных линий, поэтому там также наблюдается сокращение потока грузов с востока.

«Если у нас, например, ощущается потеря грузов, это чувствует и Гамбург, где эти грузы перегружаются на большие корабли и перевозятся в дальнейшие пункты назначения. Он точно так же связан и с российскими портами, которые сейчас испытывают на себе действие санкций и видят, что определенный сегмент грузов сокращается, ищут альтернативы, чтобы компенсировать эти потоки», — сказал BNS Шилейка.

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