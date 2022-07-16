ЕС скорректирует санкции против России в седьмом пакете — Reuters

Новые ограничения направлены против импорт российского золота через третьи страны, однако подробности на этот счет пока не раскрываются.

Брюссель также усилит действующие ограничения. В частности, планируется ввести новые санкции на импорт товаров, которые могут использовать в военных целях, например, химикаты и технику.

Источники сообщают, что в седьмой пакет войдут новые близкие к Кремлю физические и юридические лица.

Еврокомиссия также внесет некоторые изменения в действующие ограничения, чтобы убедиться в том, что они не ударят по экспорту продовольствия и зерна из России. Таким образом, российские суда могут заходить в порты ЕС, если они транспортируют пищевые продукты или же лекарства.

Послы ЕС обсудят новый пакет санкций уже на следующей неделе, чтобы окончательно утвердить его, отмечает информационное агентство.

Напомним, европейские СМИ заявили, что седьмой пакет антироссийских санкций могут утвердить в течение недели.

Ранее сообщалось, седьмой санкционный пакет Европейского Союза против России за ее вторжение в Украину ожидается в конце лета.