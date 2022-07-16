Представители Германии интересуются опытом литовского терминала СПГ в Клайпеде

«Сегодня посетили предприятие, осмотрели водохранилище, интересовались нашим опытом как в Литве, так и за ее пределами, их интересует как нормативно-коммерческая, так и техническая часть таких проектов, безопасность, навигация», — сказала BNS глава коммерческого отдела терминала СПГ Юргита Шилинскайте-Венцловене.

По ее словам, опыт Литвы интересен для представителей немецких портов, поскольку в этой стране готовятся строить аналогичные терминалы.

«Для них это сейчас очень актуально. Известно, что такой терминал должен заработать в порту Брунсбюттель в начале следующего года, кандидатом является Гамбург. Всего для строительства таких терминалов номинировано шесть немецких портов», — сказала Шилинскайте-Венсловене.

С учетом значительного сокращения, а на этой неделе и временной приостановки поставок газа в Германию по трубопроводу «Северный поток-1» через Балтийское море, а также поиска страной других источников газа, ожидается, что первые плавучие терминалы СПГ будут введены в эксплуатацию к началу 2023 года.

Дирекция Клайпедского порта сообщила, что портовый город посещают представители Министерства экономики и инноваций Гамбурга, морских портов Любека, Брунсбюттеля и Гамбурга.

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