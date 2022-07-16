США разрешили сделки с Россией по удобрениям и продовольствию

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Американские санкции больше не распространяются на транзакции, связанные с российскими удобрениями, продовольствием, лекарствами и медоборудованием. Из-под ограничений выведена и Gazprom Germania.



Министерство финансов США разрешило проводить сделки с Россией в сфере поставок удобрений, продовольствия, посевных материалов, лекарств и медицинского оборудования. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В документе подчеркивается, что из-под санкций выведены все транзакции, связанные с «производством, изготовлением, продажей или транспортировкой сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств; профилактикой, диагностикой или лечением COVID-19; или текущими клиническими испытаниями и другими медицинскими исследованиями».